Отиде си велика шампионка по бокс

Отиде си внезапно трикратната световна шампионка по бокс и петкратна златна медалистка от европейски първенства Ирина Синецкия.
Тя бе на 46 г. Тъжната новина беше съобщена от Руската боксова федерация, предаде Блиц
„На 28 септември внезапно на 46-годишна възраст почина Ирина Синецкая. Тя е най-титулуваната спортистка в женския бокс. Има три световни, пет европейски титли и е 11-кратна шампионка на Русия“, написаха от централата.
Бившият треньор на руския национален отбор по бокс Виктор Лисицин поясни, че смъртта на Синецкая е резултат на откъснат тромб.
