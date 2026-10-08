Още една звезда на Манчестър Сити с неясно бъдеще

Футболният агент Енцо Райола, който представлява италианския вратар на Манчестър Сити Джанлуиджи Донарума, коментира дали обвиненията срещу клуба за нарушаване на финансовите правила на английската Висша лига могат да повлияят на бъдещето на футболиста.

Донарума се присъедини към Манчестър Сити през лятото на 2025 г., след като напусна Пари Сен Жермен.

"Ще промени ли хаосът в Манчестър Сити нещо? Не, нищо няма да се промени нито за нас, нито за Джиджо. Новините се появяват независимо от нас. Клубът разговаря с Джиджо и всички са спокойни.

Сега предстоят важни мачове срещу Ливърпул и Пари Сен Жермен, а след това спортните правораздавателни органи ще си свършат работата. Но Джиджо получи уверения от Манчестър Сити", заяви Райола, цитиран от Topskills Sports UK в социалната мрежа X.