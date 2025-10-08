Още един от Испания отпадна за мача с България

Защитникът на Реал Мадрид Дийн Хаусен отпадна от състава на Испания за предстоящите световни квалификации срещу Грузия и България.

От Испанската футболна федерация съобщиха, че централният бранител се е присъединил към лагера на отбора в понеделник вечерта със симптоми на мускулна умора. Не е участвал в тренировката във вторник, а след наблюдение е установено, че няма подобрение в състоянието му.

В сряда сутрин Хаусен е преминал медицински преглед, който е потвърдил мускулна контузия, поради което е освободен от националния отбор. Неговото място в състава ще бъде заето от Аймерик Лапорт от Атлетик Билбао.

Това е поредната кадрова загуба за селекционера Луис де ла Фуенте, след като по-рано стана ясно, че с контузии са Родри, Ламин Ямал, Фабиан Руис, Нико Уилямс, Гави и Даниел Карвахал.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com