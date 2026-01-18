Собствениците на Ливърпул решиха съдбата на Слот

Собствениците на Ливърпул от Fenway Sports Group (FSG) нямат намерение да правят треньорска рокада по средата на сезона и продължават да гласуват пълно доверие на Арне Слот. Въпреки нарастващото напрежение сред феновете и серията от незадоволителни равенства, нидерландецът запазва поста си на „Анфийлд“.

Според информация на авторитетното издание The Athletic, FSG категорично подкрепят Слот и в момента не съществуват планове за неговото уволнение, предава "Гонг". Докато преки конкуренти като Манчестър Юнайтед и Челси вече предприеха смени на своите мениджъри, американските собственици на Ливърпул предпочитат стабилността и вярват в дългосрочния проект на бившия наставник на Фейенорд.



Въпреки че Ливърпул е в серия от 12 мача без загуба, представянето на отбора далеч не е убедително. „Червените“ регистрираха четири поредни равенства във Висшата лига, като последното дойде срещу новака Бърнли на „Анфийлд“. След последния съдийски сигнал Слот бе изпратен с освирквания от трибуните.

Ливърпул все още е в топ 4, но авансът пред Манчестър Юнайтед, Челси, Брентфорд и Съндърланд е свит до едва една точка.



Спекулациите за бъдещето на Слот се засилват и от факта, че Шаби Алонсо вече е свободен агент след напускането си на Реал Мадрид. Испанецът е любимец на привържениците и естествен кандидат за поста, подобно на ситуацията от 2015 г., когато Юрген Клоп беше готов да замени Брендън Роджърс.



Въпреки историческите прецеденти с уволненията на Рой Ходжсън и Роджърс през сезона, FSG вярват, че Слот заслужава време да коригира курса на отбора и да стабилизира резултатите в борбата за Шампионската лига.

