Нова сензационна новина за Манчестър Сити

Собствениците на Манчестър Сити от Абу Даби може да се откажат от контрола върху английския футболен клуб. Подобна възможност се обсъжда заради реакциите след решението по делото за финансови нарушения, съобщава Financial Times.

Първоначално собствениците на "гражданите" са възнамерявали да запазят контрола върху клуба независимо от решението на независимата комисия на английската Висша лига.

Според източник, близък до клуба, обаче реакциите на привържениците са се оказали по-противоречиви от очакваното. Това е породило съмнения дали настоящите собственици ще продължат да управляват Манчестър Сити.

Бившият председател на Манчестър Сити Дейвид Бърнстийн, който напусна поста през 2003 г., коментира, че ситуацията повдига въпроса дали собствениците са готови да продължат да инвестират в клуба.

По думите му досега притежаването на Манчестър Сити е служило като ефективен инструмент за популяризиране и изграждане на положителен имидж. Сега обаче ситуацията се е променила и собствеността върху клуба носи репутационни рискове.

Един от ръководителите на клуб от Висшата лига коментира отношенията между Великобритания и ОАЕ, като подчерта, че е важно да се поддържат конструктивни връзки с ключовите международни партньори.

Представители на британските власти обаче не очакват съществени последици за икономическите отношения между двете държави.

Според един от държавните служители собствениците на Манчестър Сити са опитни инвеститори, които добре познават особеностите на британската политическа система.

Засега няма официално потвърждение, че собствениците са взели решение да се оттеглят от клуба. Разглежда се единствено възможността да се откажат от контрола върху Манчестър Сити.