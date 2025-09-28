Нова драма в ЦСКА! Тежко обвинение по Стоичков

Бившият административен директор на ЦСКА – Милко Георгиев, направи коментар за актуалното управление на 31-кратните шампиони в социалните мрежи. След ремито 1:1 при визитата на Локомотив София специалистът назова Христо Стоичков като отговорник за случващото се при „армейците“.

Това на този етап поне документално не е вярно, след като преди няколко месеца легендата се отказа от своите акции, за да започне на ръководен пост във ФИФА. Стоичков обаче правил всички назначения в ЦСКА. В допълнение Томанов бил „протеже“ на Камата. Припомняме ви, че бившият служител на ЦСКА 1948 и Лудогорец е следващият набелязан от феновете за гонене.

Всички около ЦСКА са бесни от лятната селекция, която освен, че закъсня и не беше изцяло довършена, а и не изглежда особено успешна с настоящото представяне на привлечените.

„Клуба в момента се управлява от Стоичков, това не е тайна! Всички назначения са негови! На Ицо Янев са му отказани поне 2 имена за помощници! Мето е протеже на Стоичков! Селекцията е на Мето! Керкез искаше да си тръгне преди 1 кръг! Част от играчите правят “ресто” всеки месец“, написа Георгиев в социалните мрежи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com