Спорт

Нова драма в ЦСКА! Тежко обвинение по Стоичков

Говори Милко Георгиев

28 сеп 25 | 14:43
2270
Агенция Стандарт

Бившият административен директор на ЦСКА – Милко Георгиев, направи коментар за актуалното управление на 31-кратните шампиони в социалните мрежи. След ремито 1:1 при визитата на Локомотив София специалистът назова Христо Стоичков като отговорник за случващото се при „армейците“. 

Това на този етап поне документално не е вярно, след като преди няколко месеца легендата се отказа от своите акции, за да започне на ръководен пост във ФИФА. Стоичков обаче правил всички назначения в ЦСКА. В допълнение Томанов бил „протеже“ на Камата. Припомняме ви, че бившият служител на ЦСКА 1948 и Лудогорец е следващият набелязан от феновете за гонене. 

Всички около ЦСКА са бесни от лятната селекция, която освен, че закъсня и не беше изцяло довършена, а и не изглежда особено успешна с настоящото представяне на привлечените. 

„Клуба в момента се управлява от Стоичков, това не е тайна! Всички назначения са негови! На Ицо Янев са му отказани поне 2 имена за помощници! Мето е протеже  на Стоичков! Селекцията е на Мето! Керкез искаше да си тръгне преди 1 кръг! Част от играчите правят “ресто” всеки месец“, написа Георгиев в социалните мрежи.

 

Пече се бомбастичен трансфер за милиони в Лудогорец
28 септември | 12:37
1090

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Агенция Стандарт

Още по тема футбол
Още от Спорт
Коментирай