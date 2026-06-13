Нова драма в ЦСКА! Тежко обвинение по Стоичков
Говори Милко Георгиев
Следете всички новини, анализи и коментари за Милко Георгиев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Говори Милко Георгиев
ЦСКА иска "Б" група, а не елита разкриха хора, които са присъствали на срещата на Милко Георгиев и синдик Дора Милева за формата на новото първенство....
Собствениците на ЦСКА Ивайло Манджуков и Милко Георгиев излязоха с декларация, в която твърдят, че са готови да прехвърлят безвъзмездно акциите на кл...
Страхотни далавери в ЦСКА разкри Милко Георгиев в предаването "Гонг" на "Дарик". Доста от тях се знаеха, но съсобственикът даде пикантни детайли. Алек...
Новият съсобственик на ЦСКА Милко Георгиев няма буквално и свободна секунда последните дни. Той обаче отдели няколко минутки за читателите на "Стандар...
Екшън се разигра по обяд на стадион "Българска армия". Калоян Стоянов - Цимбика нападна шефа на ЦСКА ТВ и приносител на акции на ЦСКА Милко Георгиев,...