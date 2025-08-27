Нова драма! Още един аут от ЦСКА

Доскорошният административен ръководител и бивш нападател на ЦСКА Стойко Сакалиев вече не е част от клуба, потвърдиха за bTV от клуба.

Юношата на Нефтохимик, любимец на „армейците", се занимаваше с административни задачи в клуба през последните четири години, след като прекрати активната си футболна кариера.

В началото на месеца на негово място бе назначен Димитър Вутов, като първоначално от ЦСКА обявиха, че Сакалиев ще продължи работа в представителния тим. В крайна сметка обаче двете страни се разделят по взаимно съгласие.

Сакалиев е добре познато име за армейската общност. Той има 47 мача и 23 гола в периода 2004 – 2007 година с червения екип. Нападателят става шампион на България с ЦСКА през 2005 г., въпреки че участва само в есенните мачове поради разногласия между Нефтохимик и „червените“ относно състезателните му права.

Част е от големия отбор на „армейците“, който през 2005-а побеждава Ливърпул на „Анфийлд“ и елиминира Байер (Леверкузен) и за първи път в клубната история се класира в груповата фаза на евротурнирите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com