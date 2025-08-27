Добра новина за ЦСКА.

Лятното попълнение Кевин Додай вече тренира на пълни обороти със своите съотборници и ще бъде на разположение на Душан Керкез за предстоящия мач със Славия, пише „Тема Спорт“.

Гостуването в „Овча Купел“ е в събота от 21:15 часа. Припомняме, че албанското крило дебютира с червената фланелка при загубата с 0:1 от Локо Пд на „Лаута“ на 2 август, а няколко дни по-късно получи контузия в глезена на тренировка.

Наложи се 19-годишният талант известно време да носи обездвижваща шина, а след това постепенно увеличаваше натоварванията. Травмата извади Додай от домакинствата на Черно море и ЦСКА 1948, но той ще е на линия за гостуването на Славия.

Така в момента Душан Керкез няма никакви кадрови проблеми, с които да трябва да се справя. Вчера ви информирахме, че централният защитник Лумбард Делова, който беше заменен принудително срещу ЦСКА 1948 още на почивката, е в добро състояние и ще е готов за следващата среща. Същото се отнася и за Теодор Иванов, който имаше леки проблеми в рамото в хода на двубоя.

