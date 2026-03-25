Нов живот и луда радост за вратаря на "Левски"

Вратарят на Левски Светослав Вуцов се ожени за половинката си Дарина. Стражът на "сините" и красавицата използваха паузата за националните отбори, за да минат под венчилото и да се врекат във вечна вярност. След щастливото събитие Светльо и половинката му, която е балерина, ще увеличат и фамилия Вуцови с още един член.

Новината за брака на Вуцов беше разпространена с кратко съобщение, в което се посочваше, че двамата са избрали периода, в който няма официални домакинства за клуба, за да проведат церемонията. Така те съчетаха момент на професионална пауза с личен празник, възползвайки се от времето за кратка и дискретна организация. В обществен план този избор се възприема като прагматичен — съчетание между ангажиментите на професионалния спорт и стремежа към нормален семеен живот.

