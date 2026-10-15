Никола Цолов проговори за драмата във Формула 2

Българският пилот Никола Цолов запазва увереност, че битката за титлата във Формула 2 може да крие още изненади преди края на сезона.

19-годишният състезател на Кампос Рейсинг бе начело на класирането в шампионата за голяма част от годината след три последователни победи в средата на кампанията и общо шест триумфа. Съперникът му Рафаел Камара (Бразилия) от тима на Инвикта Рейсинг обаче зае първото място след 12-ия кръг при две оставащи състезания до края на сезона.

Цолов обаче смята, че подходът му няма да се промени за стартовете в Катар и Обединените арабски емирства в края на ноември и началото на декември.

"Ще се фокусирам върху себе си и това да се върна след няколко трудни уикенда, в които допуснах грешки. Имаше трудни моменти, от които успях да науча много, така че това е нещо позитивно, което мога да извлека и да приложа сега. Имах много възходи и падения, както всички други - най-важното е да успееш да стъпиш отново на крака, а аз ще се фокусирам точно върху това", заяви българинът, цитиран от уебсайта на Формула 2.

Никола Цолов призна, че очаква неговият отбор да продължи да работи здраво и да получи повече шансове в двата финални кръга за годината.