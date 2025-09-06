Ники Кънчев изригна! Наистина е фантастично

Обичаният журналист и водещ на "Стани богат" Ники Кънчев отбеляза

грандиозния за българския тенис успех

с емоционален пост във Фейсбук.

Талантите ни Иван Иванов и Александър Василев достигнаха до финала на US Opеn при юношите и тази вечер ни очаква зрелищен мач за трофея - от 18:00 часа наше време.

"Наистина е фантастично за тази малка, но древна страна! Ей тези две момчета - българите Александър Василев и Иван Иванов, ще играят един срещу друг на финала на тенис турнира US Open за младежи от 18 часа българско време! Ще го дават финала по HBO Max!

Уникално! Могъщо! Епично! Да живее България!",

написа щастливият Ники Кънчев.

Бившата ни най-добра тенисистка Цветана Пиронкова също публикува в социалните мрежи пост за историческия успех:

"Гордост! Иван Иванов и Александър Василев записаха със златни букви имената си в историята на българския тенис. След като стигнаха до полуфиналите на "Уимбълдън", сега двамата българи се класираха за финала на Откритото първенство на САЩ по тенис."

За първи път на финал от Големия шлем ще играят двама българи.

Снощи 16-годишният шампион от "Уимбълдън" при юношите Иван Иванов постигна изразителна победа с 6:1, 6:4 срещу представителя на Казахстан Зангар Нурланули и стигна до спора за трофея с Александър Василев. 18-годишният братовчед на Григор Димитров малко по-рано елиминира бразилеца Мигел Гуто след обрат. Василев стигна до мача за титлата в Ню Йорк след успех с 2:6, 6:1, 6:0.

Двамата ни таланти бяха близо до финал и на "Уимбълдън", но там Сашо отпадна на полуфиналите, а Иванов спечели трофея.

