Непобедим Яник Синер превзема Ню Йорк на US Open

Водачът в световната ранглиста Яник Синер от Италия продължава защитата на титлата си на Откритото първенство на САЩ по тенис.

Синер беше подложен на сериозно изпитание от Денис Шаповалов (Канада) на стадион "Артър Аш", но след като спаси точка за пробив, за да избегне изоставане с 0:4 в третия сет, той успя да постигне победа с 5:7, 6:4, 6:3, 6:3 за 3:14 часа.

Италианецът направи драстична промяна в инерцията в средата на мача, която включваше серия от девет поредни гейма,

преобръщайки двубоя в комфортна победа.

"Днес беше много, много труден мач. Познавам Денис от доста време, така че знаех, че ще трябва да играя на високо ниво. Много съм щастлив, че успях да спечеля. Той започна много добре. Просто се опитах да остана психически на ниво", каза Синер в интервюто си на корта.

Миналогодишният шампион, който не загуби повече от три гейма в един сет в първите си два мача от надпреварата,

взе 12 от последните 15 гейма срещу Шаповалов,

за да удължи победната си серия на турнирите от Големия шлем на твърди кортове до 24 мача. 24-годишният тенисист стана четвъртият най-млад, спечелил 20 мача във всичките четири турнира от Големия шлем след Рафаел Надал, Борис Бекер и Новак Джокович.

"Втората седмица е напълно различна. Виждате по-малко хора зад кулисите. Това винаги е чудесен знак, че все още съм тук. Става все по-трудно физически и психически. Очевидно е специално място за мен. Първият път, когато играх в основната схема на турнир от Големия шлем, беше тук и спечелих миналата година", каза Синер, очаквайки срещата от четвъртия кръг с Томи Пол или Александър Бублик.

Руснакът Андрей Рубльов, 15-и в схемата, победи квалификанта Коулман Вон (Хонконг)

с 2:6, 6:4, 6:3, 4:6, 6:3 и в следващия кръг ще играе срещу победителя от мача между номер 3 Александър Зверев (Германия) и Феликс Оже-Алиасим (Канада).

Рубльов спечели мача с един пробив в шестия гейм на решаващия пети сет, а срещата продължи 3:10 часа.

Номер 10 Лоренцо Музети (Италия) поведе срещу своя близък приятел и сънародник Флавио Коболи с 6:3, 6:2, 2:0, когато Коболи се отказа поради контузия.

Музети за първи път достига до четвъртия кръг в Ню Йорк, където ще играе с Хауме Мунар (Испания), елиминира Зизи Бергс (Белгия) с 6:1, 6:4, 6:4.

Напред продължава и намиращият се на 435-о място в света Леандро Риди (Швейцария), който поведе с 5:3 срещу Камил Майхжак (Полша), след което срещата беше прекратена заради контузия на поляка.

