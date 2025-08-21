Националите ни по волейбол паднаха на старта на Световното първенство

Българският национален отбор стартира със загуба на Световното първенство по волейбол за мъже до 21 години в Цзянмън (Китай).

Родните състезатели отстъпиха на Куба с 1:3 (25:16, 17:25, 23:25, 21:25) в първия си двубой от група С на надпреварата.

Мачът започна отлично за българите, които поведоха със 7:4, имаха аванс в резултата през цялото време и затвориха първия гейм със серия от пет поредни точки. Във втората част Куба доминираше и след 25:17 изравни.

Третият гейм беше най-оспорван. В него нито един от съставите не направи преднина повече от две точки. Съперникът стигна до геймбол при 24:22, българите го спасиха, но не успяха при втория. В четвъртата част кубинците взеха убедителен аванс от 10:5, увеличиха го до 20:13 и без проблеми затвориха двубоя.

За България се отличиха Жасмин Величков и Александър Къндев с по 11 точки.

Утре е втората среща на националите от Световното първенство срещу Япония от 6:00 часа сутринта.

