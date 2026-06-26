Мондиал 2026 пренаписа историята още преди елиминациите

Световното първенство по футбол в Северна Америка вече е най-посещаваното в историята, съобщи ФИФА. Рекордът от Мондиал 1994, когато по трибуните имаше близо 3,6 млн. зрители, бе подобрен още преди края на груповата фаза на турнира през 2026 г. Новата историческа стойност - 3 605 357 зрители - бе показана на гигантските екрани по време на мача Германия-Еквадор в Ню Джърси. Първенството вече счупи и рекорда за най-много голове на един Мондиал, след като достигна 177 попадения.

Рекордът падна пред пълни трибуни

Съобщението за новата най-висока посещаемост дойде през второто полувреме на двубоя между Германия и Еквадор. На стадиона в Ню Джърси цифрата бе посрещната с бурни аплодисменти, защото тя официално постави Мондиал 2026 пред всички предишни издания на турнира.

Ройтерс съобщи, че средната запълняемост на стадионите до този момент е над 99 процента. Това е особено важно, защото първенството в САЩ, Канада и Мексико се играе в разширен формат и на огромни съоръжения, които могат да приемат десетки хиляди зрители на всеки мач.

С оставащи 48 мача до края на Мондиал 2026 общата посещаемост може почти да се удвои спрямо рекорда от 1994 г. Тогава световното първенство също бе в САЩ, но включваше само 52 срещи, докато сегашното издание е значително по-голямо.

Разширеният формат вече носи ефект

Новият рекорд показва мащаба на първото световно първенство с 48 отбора. Повече участници означават повече мачове, повече пазари и повече фенове, които пътуват или купуват билети в страните домакини.

Турнирът в Северна Америка се възползва и от големите стадиони в САЩ, които позволяват много по-висока посещаемост спрямо първенства, играни на по-малки футболни арени. Така рекордът от 1994 г. падна не в края, а още в средата на надпреварата.

Според Ройтерс високите цени на билетите и ограниченията за пътуване не са спрели местната публика да пълни стадионите. Агенцията цитира спортни икономисти, според които американските фенове са показали силно желание да гледат големите моменти на живо.

Головете също пренаписаха турнира

Мондиал 2026 стана и най-резултатното издание в историята по време на мача между Съединените щати и Турция. Рекордът бе подобрен в 59-ия мач, когато попадението на Остин Тръсти стана гол номер 173 на турнира, съобщи Ройтерс.

Така беше задминато постижението от 172 гола, записано на Световното първенство през 2022 г. в Катар. Разликата е съществена - рекордът от Катар дойде след всички 64 мача, докато през 2026 г. беше преминат още преди завършването на груповата фаза.

Към момента общият брой голове вече е достигнал 177. Това превръща турнира не само в най-масовия по публика, но и в най-резултатния в историята на световните първенства.

Инфантино обяви турнир за памет

Президентът на ФИФА Джани Инфантино отбеляза рекорда за голове в Инстаграм. Според него подобряването на предишното постижение подчертава вълнението и майсторството, които вече са направили Световното първенство през 2026 г. незабравимо.

За ФИФА тези числа са силен аргумент в защита на разширения формат. Критиците предупреждаваха, че повече отбори може да донесат неравностойни мачове, но засега турнирът отговаря с пълни стадиони, много голове и висока зрителска енергия.

Историческият паралел с 1994 г. е неизбежен. Тогава Мондиалът в САЩ постави рекорд по посещаемост, който издържа повече от три десетилетия. Сега Северна Америка отново вдига летвата, но вече при съвсем различен футболен мащаб.

Големият турнир стана още по-голям

Мондиал 2026 вече е доказателство, че разширеното световно първенство може да бъде не само по-дълго, но и по-шумно, по-посещавано и по-резултатно. Рекордите обаче носят и по-голяма отговорност - ФИФА трябва да покаже, че мащабът не убива качеството, а го усилва. Засега цифрите работят в нейна полза: стадионите са пълни, головете валят, а старите граници на турнира вече са минало.

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