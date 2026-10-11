Монако се срина преди ЦСКА! Изпусна два гола аванс

Монако получи сериозен шамар само дни преди гостуването си на ЦСКА в Лигата на конференциите. Лидерът във френското първенство изпусна аванс от два гола и завърши 2:2 с Тулуза на собствен терен в шестия кръг на Лига 1. По същото време шампионът Пари Сен Жермен победи Льо Ман с 3:1, а Магнес Аклиуш отбеляза първото си попадение за парижани. Въпреки провала Монако запази първото място с 14 точки, само една повече от Лил.

Монако рухна след почивката

Всичко започна великолепно за „монегаските“ на стадион „Луи II“. Домакините наложиха натиск още от първите минути, а Матис Детурбе разтресе напречната греда.

В 29-ата минута Едан Диоп откри резултата след подаване на Александър Головин. Девет минути по-късно самият Диоп се превърна в асистент, като подаде на Матис Аблин, който отбеляза първия си гол за Монако след трансфера от Нант.

При 2:0 изглеждаше, че домакините спокойно ще приберат трите точки. Тулуза обаче имаше съвсем други планове.

Само три минути след почивката Каспер Тенгстедт намали от дузпа, отсъдена за нарушение на Назиньо. В 59-ата минута резервата Сион Опонг хвърли гостуващите привърженици в екстаз, като изравни след подаване на Тенгстедт.

Монако се хвърли напред в опит да си върне преднината, но така и не намери път към победния гол. Нещо повече - в добавеното време Тулуза можеше да стигне до пълен обрат, но Лукаш Храдецки спаси опасен удар на Томас Йоргенсен.

Така лидерът остана непобеден в първенството, но изпусна отлична възможност да увеличи аванса си на върха.

Следващият мач на Монако е срещу ЦСКА в първия кръг от основната фаза на Лигата на конференциите. Двубоят ще се играе в четвъртък, 15 октомври, от 19:45 часа на Националния стадион „Васил Левски“ в София.

ПСЖ победи, но трибуните кипнаха

Пари Сен Жермен също преживя напрегната вечер, въпреки че победи Льо Ман с 3:1 на „Парк де Пренс“. Лукас Бералдо откри от дузпа в 19-ата минута, но след почивката Луи Мафута изравни и върна интригата.

Треньорът Луис Енрике реагира светкавично с четири смени наведнъж. Една от резервите - Хвича Кварацхелия, се оказа решаваща. Само две минути след появата си грузинецът се възползва от отскочила топка и отново изведе парижани напред.

В 68-ата минута Магнес Аклиуш сложи точка на спора с първия си гол за ПСЖ след преминаването от Монако. В добавеното време Дезире Дуе пропусна да направи победата още по-убедителна, след като вратарят Никола Коцик спаси изпълнената от него дузпа.

Футболното шоу беше съпроводено от напрежение по трибуните. Привърженици разпънаха транспарант в подкрепа на студентските протести във Франция с послание срещу полицейските действия. При опита за премахването му се стигна до напрежение, а част от трибуната временно остана без зрители, съобщи Ройтерс.

С победата ПСЖ събра 11 точки и заема петото място в класирането.

Лил диша във врата на лидера, Брест разгроми Анже

Лил се възползва от грешната стъпка на Монако и се доближи само на точка от върха след победа с 1:0 над Льо Авър. Единственото попадение отбеляза Дилан Баква, а гостите завършиха срещата с човек по-малко.

ФК Париж остана четвърти въпреки поражението с 0:1 от Лориен. Габен Бернардо донесе успеха на домакините с гол в 68-ата минута.

Истински голов спектакъл сътвори Брест, който разгроми Анже с 5:1. Людовик Ажорк, Люка Тусар, Кени Лала, Мама Балде и Пате Мбуп се разписаха за победителите. Проспер Питър отбеляза почетното попадение за Анже, който остана с десет души след червен картон на Джордан Лефорт в 59-ата минута.

Първенство на Франция по футбол, срещи от 6-ия кръг:

Ланс - Олимпик Лион - 2:1

Лил - Льо Авър - 1:0

Брест - Анже - 5:1

Лориен - ФК Париж - 1:0

Монако - Тулуза - 2:2

Пари Сен Жермен - Льо Ман - 3:1

Днес играят:

Ница - Страсбург

Рен - Оксер

Троа - Марсилия

Класиране:

1. Монако - 14 точки

2. Лил - 13 точки

3. Олимпик Лион - 11 точки

4. ФК Париж - 11 точки

5. Пари Сен Жермен - 11 точки

6. Рен - 10 точки