Монако се срина преди ЦСКА! Изпусна два гола аванс

Монако получи сериозен шамар само дни преди гостуването си на ЦСКА в Лигата на конференциите. Лидерът във френското първенство изпусна аванс от два гола и завърши 2:2 с Тулуза на собствен терен в шестия кръг на Лига 1. По същото време шампионът Пари Сен Жермен победи Льо Ман с 3:1, а Магнес Аклиуш отбеляза първото си попадение за парижани. Въпреки провала Монако запази първото място с 14 точки, само една повече от Лил.
Монако рухна след почивката
Всичко започна великолепно за „монегаските“ на стадион „Луи II“. Домакините наложиха натиск още от първите минути, а Матис Детурбе разтресе напречната греда.
В 29-ата минута Едан Диоп откри резултата след подаване на Александър Головин. Девет минути по-късно самият Диоп се превърна в асистент, като подаде на Матис Аблин, който отбеляза първия си гол за Монако след трансфера от Нант.
При 2:0 изглеждаше, че домакините спокойно ще приберат трите точки. Тулуза обаче имаше съвсем други планове.
Само три минути след почивката Каспер Тенгстедт намали от дузпа, отсъдена за нарушение на Назиньо. В 59-ата минута резервата Сион Опонг хвърли гостуващите привърженици в екстаз, като изравни след подаване на Тенгстедт.
Монако се хвърли напред в опит да си върне преднината, но така и не намери път към победния гол. Нещо повече - в добавеното време Тулуза можеше да стигне до пълен обрат, но Лукаш Храдецки спаси опасен удар на Томас Йоргенсен.
Така лидерът остана непобеден в първенството, но изпусна отлична възможност да увеличи аванса си на върха.
Следващият мач на Монако е срещу ЦСКА в първия кръг от основната фаза на Лигата на конференциите. Двубоят ще се играе в четвъртък, 15 октомври, от 19:45 часа на Националния стадион „Васил Левски“ в София.
ПСЖ победи, но трибуните кипнаха
Пари Сен Жермен също преживя напрегната вечер, въпреки че победи Льо Ман с 3:1 на „Парк де Пренс“. Лукас Бералдо откри от дузпа в 19-ата минута, но след почивката Луи Мафута изравни и върна интригата.
Треньорът Луис Енрике реагира светкавично с четири смени наведнъж. Една от резервите - Хвича Кварацхелия, се оказа решаваща. Само две минути след появата си грузинецът се възползва от отскочила топка и отново изведе парижани напред.
В 68-ата минута Магнес Аклиуш сложи точка на спора с първия си гол за ПСЖ след преминаването от Монако. В добавеното време Дезире Дуе пропусна да направи победата още по-убедителна, след като вратарят Никола Коцик спаси изпълнената от него дузпа.
Футболното шоу беше съпроводено от напрежение по трибуните. Привърженици разпънаха транспарант в подкрепа на студентските протести във Франция с послание срещу полицейските действия. При опита за премахването му се стигна до напрежение, а част от трибуната временно остана без зрители, съобщи Ройтерс.
С победата ПСЖ събра 11 точки и заема петото място в класирането.
Лил диша във врата на лидера, Брест разгроми Анже
Лил се възползва от грешната стъпка на Монако и се доближи само на точка от върха след победа с 1:0 над Льо Авър. Единственото попадение отбеляза Дилан Баква, а гостите завършиха срещата с човек по-малко.
ФК Париж остана четвърти въпреки поражението с 0:1 от Лориен. Габен Бернардо донесе успеха на домакините с гол в 68-ата минута.
Истински голов спектакъл сътвори Брест, който разгроми Анже с 5:1. Людовик Ажорк, Люка Тусар, Кени Лала, Мама Балде и Пате Мбуп се разписаха за победителите. Проспер Питър отбеляза почетното попадение за Анже, който остана с десет души след червен картон на Джордан Лефорт в 59-ата минута.
Първенство на Франция по футбол, срещи от 6-ия кръг:
Ланс - Олимпик Лион - 2:1
Лил - Льо Авър - 1:0
Брест - Анже - 5:1
Лориен - ФК Париж - 1:0
Монако - Тулуза - 2:2
Пари Сен Жермен - Льо Ман - 3:1
Днес играят:
Ница - Страсбург
Рен - Оксер
Троа - Марсилия
Класиране:
1. Монако - 14 точки
2. Лил - 13 точки
3. Олимпик Лион - 11 точки
4. ФК Париж - 11 точки
5. Пари Сен Жермен - 11 точки
6. Рен - 10 точки