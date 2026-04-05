Много лоша новина за Мирча Луческу

Състоянието на Мирча Луческу се е влошило, съобщава сайтът Адеварул в неделя. Луческу е бил спешно хоспитализиран, след като е загубил съзнание по време на тренировка по-рано през седмицата.

Според Проспорт цялостното здравословно състояние на специалиста се е влошило в края на 2025 година, тъй като настинка е обострила сърдечен проблем. Румънската футболна федерация обяви оставката на Луческу като старши треньор на националния отбор.

"Състоянието на пациента се е влошило в неделя. Той все още не реагира на лечение. Наложи се преместване в отделението по анестезиология и интензивно лечение", се казва в изявление на болницата в Букурещ, където се лекува Луческу, който е на 80 години.

Румънският специалист е бил начело на италианските клубове Пиза, Бреша, Реджана и Интер Милано, турските Галатасарай и Бешикташ, както и на украинските Динамо Киев и Шахтьор Донецк. Той беше начело на румънския национален отбор от 2024 година.

