Мароко пречупи Шотландия със светкавичен удар в Бостън

Мароко победи Шотландия с 1:0 в мач от група C на Световното първенство по футбол, игран в Бостън, и направи решителна крачка към фазата на директните елиминации. Герой отново стана Исмаел Сайбари, който вкара още във втората минута след асистенция на Брахим Диас и постави рекорд за най-бърз гол на Мондиал 2026 до момента. Попадението е и най-бързото за Мароко в историята на участията на африканския тим на световни първенства, потвърди ФИФА.

Шотландия натисна отчаяно в края, но не намери изравняване и вече влиза в тежка битка за оцеляване срещу Бразилия.

Светкавицата, която разтърси Шотландия

Мароко влезе в мача като отбор, който помни полуфинала от Катар, но не живее само от спомени. Брахим Диас видя пространството навреме, подаде точно, а Сайбари атакува решително и нанесе удар, който остави Шотландия без време за въздух.

Голът падна след около 70 секунди игра, като международни издания отчетоха, че това е най-бързото попадение на турнира досега. Гардиън посочи, че ранният удар е пробил шотландския план още преди мачът да намери нормалния си ритъм.

За Сайбари това беше втори гол в два поредни мача на световните финали. След попадението срещу Бразилия при равенството на Мароко новото попълнение на Байерн Мюнхен отново застана в центъра на прожекторите и вече се превръща в едно от имената на турнира.

ВАР остави Шотландия без дузпа

След почивката Шотландия получи шанс да върне напрежението в мача. Джон Макгин падна в наказателното поле, а европейският тим поиска дузпа с яростта на отбор, който усеща, че съдбата му се изплъзва.

Съдията Илгиз Танташев прегледа ситуацията със системата ВАР, но не посочи бялата точка. Решението остави шотландците разгневени, а Мароко получи възможност да запази крехката си преднина.

Шотландският селекционер Стив Кларк по-късно призна, че ранният гол е имал тежък психологически ефект, но подчерта, че тимът му е показал характер през второто полувреме и трябва бързо да се събере за решаващия мач с Бразилия, съобщи Ройтерс.

Гредата спаси Шотландия от втори удар

Мароко можеше да затвори двубоя само няколко минути след спорната ситуация. Билал Ел Ханус проби отляво и намери Сайбари, чийто рикоширал удар срещна напречната греда.

Натискът на африканския тим продължи веднага след това. Ел Ханус засече остро с глава към вратата, но Ангъс Гъс реагира навреме и изби топката.

Тези минути показаха защо Мароко изглежда опасно дори когато не владее напълно мача. Отборът на Северна Африка не просто пазеше аванса си, а търсеше втори удар, който да сложи край на шотландската съпротива.

Последният щурм не стигна

В последния четвърт час Шотландия хвърли почти всичко напред. Скот Мактоминей, Джон Макгин и Бен Генън-Доук бяха най-активни, но всяко тяхно усилие се разбиваше в добре подредената защита на Мароко.

Европейският тим имаше енергия, но не и достатъчно точност. Мароко прие битката, издържа физическия натиск и защити резултат, който може да се окаже решаващ за съдбата му в групата.

Финалният сигнал донесе огромно облекчение за мароканците и тежка тишина за шотландците. Едните вече гледат към елиминациите, другите - към мач, в който грешките може да нямат прошка.

Група C се превърна в капан

Мароко събра 4 точки и е в силна позиция преди последния си мач срещу аутсайдера Хаити. Шотландия остава с 3 точки и ще трябва да търси резултат срещу Бразилия, за да запази надеждите си за продължаване напред.

След победата на Бразилия над Хаити с 3:0 ситуацията в група C се промени, като бразилците излязоха пред Мароко, а Хаити отпадна от сметките, съобщи Ес Би Нейшън. Това прави последния кръг още по-остър - Мароко има по-лек на хартия съперник, но вече знае, че първото място не зависи само от него.

Историята на Сайбари добавя още един пласт към победата. Той стана едва вторият африканец след Мохамед Салах, който бележи в първите си два мача на световни финали, а рекордният му гол срещу Шотландия вече стои като символ на новата мароканска увереност. Това не е просто успех с 1:0, а победа на отбор, който все по-убедително доказва, че полуфиналът в Катар не е бил чудо, а начало на по-дълга история.

Мароко изигра мач на нерви, концентрация и зрялост, какъвто често отличава отборите, способни да стигат далеч. Шотландия показа сърце, но срещу такива съперници само сърце не стига, когато първата грешка идва още в началото. Най-големият знак от Бостън е, че Мароко вече печели не само с красота, а и със студена дисциплина - качество, което в елиминациите тежи почти колкото таланта.

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