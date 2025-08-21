Лудогорец се провали в Европа след неприятен обрат

Черната серия на Лудогорец продължава.

Разградчани допуснхаа обрат и загубиха от шампиона на Северна Македония Шкендия Тетово в първия мач от плейофите в Лига Европа. Двубоят на стадион „Тодор Проески“ в Скопие завърши 2:1 за домакините.

Родният хегемон започна добре мача и откри резултата чрез Дерой Дуарте в 17-ата минута. След това обаче момчетата на Руи Мота се сринаха и домакините стигнаха до пълен обрат. В 35-ата минута Лиридон Латифи изравни, а в 60-ата минута 38-годишният капитан Бесарт Ибрахими направи пълен обрат.

Така Лудогорец продължи серията си от 3 мача без победа и класирането на тима за основната фаза на втория по сила европейски турнир няма да бъде никак лесна задача. Реваншът в Разград е след седмица.

Лудогорец пропусна още няколко изгодни положения пред вратата на бившия страж на Локомотив София Бабукар Гайе. Играта на разградчани видимо не спореше и домакините се възползваха максимално от колебливостта на „орлите“, пише gol.bg.

