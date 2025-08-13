Лоши новини за трансфер на Левски

Сделката за привличането на алжирския халф Акрам Бурас в Левски изглежда окончателно се е провалила, твърди Africafoot. Играчът на Мулудия Алжир, който бе сочен като сигурно ново попълнение на „сините“, е променил решението си и ще остане в родината си.

Според информация Бурас е получил съвет от специалисти да приеме предизвикателството в местното първенство, където отборът му ще се състезава в четири различни турнира. Според тях шампионатът на България е по-слабо медийно отразен и по-малко конкурентен, което би могло да повлияе негативно на развитието и пазарната му стойност.

Преди месец 24-годишният Бурас бе близо до трансфер в белгийския Шарльороа, но преговорите пропаднаха в последния момент заради договорни и административни спънки. Левски прояви интерес и дори бе готов да плати откупната му клауза.

