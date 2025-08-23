Лош късмет остави Кристиано Роналдо без успех в Саудитска Арабия

Звездата Кристиано Роналдо се провали за пореден път да спечели поне един трофей в Саудитска Арабия. Неговият отбор Ал Насър загуби след изпълнение на дузпи от Ал Ахли в Хонконг.

Редовното време завърши 2:2, като Кристиано откри резултата в 41-а минута с гол номер 100 за Ал Насър. След това в добавеното време на първата част Кесие изравни. Ал Насър само докосна трофея с попадение на Матео Брозович в 82-а минута, но секунди преди края на редовното време Ибанес успя да изравни.

Ал Ахли започна първи при дузпите, като Айвън Тоуни не сгреши. Кристиано изравни. След това Кесие не сгреши, както и Брозович за 2:2. Риад Марез и Жоао Феликс продължиха серията от безгрешни дузпи. Ферас Албикан вкара четвъртата за Ал Ахли, след което бившият вратар на Челси Едуар Менди отрази удара на Ал-Хайбари. Бразилецът Галено сложи край на спора с точен удар и донесе трофея за Ал Ахли.

Това е четвъртата загуба на Роналдо за суперкупата. По три пъти не успя да вземе първенството и купата на краля в Саудитска Арабия, три пъти се провали в Шампионската лига на Азия, три пъти не успя за купата на Рияд и един куп за суперкупата на Рияд.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com