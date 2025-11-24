Издадоха тежко предупреждение от Ливърпул към Арне Слот

Последните седмици на "Анфийлд" преминават под знака на напрежението, а според упорити слухове от Англия ръководството на Ливърпул вече обмисля възможността да освободи Арне Слот още преди настъпването на новата година, тъй като за шефовете чашата е преляля със загубата от Нотигнам Форест с 0:3.

Мнозина анализатори твърдят, че търпението на клуба започва да се изчерпва. Слабите резултати, неубедителната игра в защита и липсата на ясно изграден стил допринасят за усещането, че проектът на Слот буксува. Според английските медии нидерландецът има време до Коледа, за да стабилизира ситуацията в отбора си.

На този фон се появяват и гласове, че Ливърпул може да потърси по-опитно решение, за да избегне допълнително пропадане през решаващите зимни месеци. Въпреки че официални коментари липсват, динамиката около отбора подсказва, че ситуацията се следи изкъсо.

Гари Невил заяви, че бързото пропадане е основно притеснение за Арне Слот, който трябва да направи нещо начело на Ливърпул, за да обърне резултатите.

Върджил ван Дайк призова съотборниците си да се погледнат в огледалото, докато Слот настоя, че той е виновен за липсата на успехи.

"Това, което е необичайно е бързото и тежко пропадане, което води със себе си и някои притеснителни сигнали. Подхлъзване е да загубиш 1-2 мача, но след 3-4 си длъжен да направиш нещо.

Не може от седем мача да загубиш шест, особено Ливърпул. Това е неприемливо. Мениджърът трябва да промени стила или системата. Трябва да са по-стабилни, да се сменят някои играчи. Керкез и Конате се затрудняват.

Преди няколко седмици предупредих, че Джо Гомес може да играе като десен бек. Анди Робъртсън да е ляв бек и да играят с четирима типични защитника. Да са по-прагматични. Нещо трябва да се промени в колектива.

От индивидуална гледна точка, трябва да се върнеш към основите. Независимо дали говорим за спане, разтягане, хранене. Трябва да правиш всичко по-добре.

Очаквах Ливърпул да има такива проблеми през миналата година, когато Клоп си тръгна. Слот направи нещо изключително. Ливърпул очаква да печели титли, а не да губи мачове. Това ще е проблем за него.

Слот е брилянтен мениджър, но трябва да преосмисли някои неща. Може да се наложи да вземе някои трудни решения. Ще има напрежение при него, но играчите трябва да се намесят. Ако не се вземат в ръце, ще се превърне в проблем."

