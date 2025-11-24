Ужасен гаф в Реал Мадрид. Погребаха жив човек!

Реал Мадрид се извини след огромен гаф, допуснат на годишната асамблея на гранда, която се състоя в неделя. В залата бе показана визия в почит на Диого Жота и брат му Андре Силва, които загинаха в автомобилна катастрофа през юли.

Но вместо Андре Силва, на екрана до Жота се появи Андре да Силва, който си е жив и здрав, като в момента играе за Елче.

По ирония на съдбата, няколко часа по-късно този португалски нападател игра като титуляр за своя отбор именно срещу Реал Мадрид (2:2) в мач от Ла Лига (на снимката горе - на заден план, в момент от двубоя снощи).

И още - същият този Андре, "погребан" от кошмарния гаф на хората във видеоотдела на Реал, е бивш съотборник на Жота от времената в Порто.

Разбира се, историята стана вайръл и предизвика гняв в испанските медии.

"Реал Мадрид поднася своите искрени извинения към Андре да Силва, семейството му, както и към клуба му Елче - написаха от Реал в профилите на колоса в социалните мрежи. - По погрешка неговия лик бе включен във видео, което почита паметта на трагично загиналите Диого Жота и Андре Силва.

Искрено се извиняваме и съжаляваме за този инцидент и грешката, която сме допуснали".

