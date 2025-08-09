Левски със страхотно постижение! Втори сме в Европа

Левски затвърди добрите впечатления за представянето на българските отбори през тази седмица с победата си над Сабах. Така отборите ни записаха два успеха, благодарение на „сините“ и Арда, както и едно реми чрез Лудогорец. И трите ни отбора не допуснаха гол, което също е изключително впечатляващо постижение.

Изчисленията показват, че със седемте точки в три мача отборът е добавил 0,625 точки към коефициента си, което е второто най-добро постижение в цяла Европа, пише „Мач Телеграф“.

По-добре от нас е единствено Кипър, чиито тимове наистина хвърлиха бомбата тази седмица с добавени 0,875 точки към коефициента. Пафос, където директор е бившият шеф на ЦСКА Кристиян Джарета, победи като гост с 1:0 Динамо Киев в Шампионската лига. АЕК Ларнака размаза с 4:1 Легия Варшава в Лига Европа. Омония разби с 4:0 Араз като гост в Лига на конференциите, а единствено Арис Лимасол направи 2:2 със силния тим на АЕК Атина. На трето място за седмицата е Португалия с 0,600.

