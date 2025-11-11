Левски получи добри новини. След паузата за национални отбори за "сините" предстои гостуване на Монтана и домакинство на Септември.

Мачовете от 16-ия и 17-ия кръг на Първа лига са насрочени съответно за 23 ноември, неделя, от 17:00 часа и 30 ноември, неделя, 17:30 часа. В тях треньорът на лидера в първенството – Хулио Веласкес, би трябвало да разчита на две крила, които пропуснаха Вечното дерби.

Този следобед Левски проведе първа тренировка след загубата от ЦСКА, но без петимата национали и контузените Радослав Кирилов и Карл Фабиен. Все пак очакванията са дуото да е готово за следващите срещи.

Веласкес и футболистите бяха посрещнати с окуражителни възгласи от дошлите на заниманието фенове. Преди това е проведен продължителен видеоразбор, което забави началото на заниманието – то стартира в 15:40 ч. вместо в 15:00.

Сред отсъстващите национали са Кристиан Димитров и Марин Петков от мъжкия национален отбор, Асен Митков и Борислав Рупанов при младежите, както и Никола Серафимов, който е част от състава на Северна Македония.

