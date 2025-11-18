Левски, ЦСКА и Лудогорец в схватка за звезда от Втора лига

Водещи клубове от елита на България се интересуват от испанския футболист на водача във Втора лига Дунав Билал Ел Баккали Салах, съобщиха от русенския клуб за БТА.

Към момента няма отправена официална оферта, но не липсват запитвания, включително и от клуб от Румъния, съобщиха още от щаба на „драконите“.

24-годишният атакуващ футболист се присъедини към Дунав през лятото на тази година и за 12 изиграни срещи има отбелязани четири попадения, като е направил и пет асистенции. Въпреки интересите към него желанието на русенския клуб е да го задържи в редиците си с оглед на амбициите си за промоция в елита.

