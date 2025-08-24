Кошмарът в ЦСКА е пълен! Празна кошница

Черната серия на ЦСКА продължава! Футболистите на Душан Керкез загубиха с 0:1 срещу ЦСКА 1948 от шестия кръг на efbet Лига. Мачът се игра на стадион „Васил Левски“.

Червените остават без победа от началото на сезона.

Мамаду Диало вкара единственото попадение а в 37-ата минута.

Домакините започнаха с нова схема и куп промени. Те разчитат на трима в отбрана - Лапеня, Делова и дебютанта Иванов. Сред 11-те място намериха и новите попълнения Годой, Пастор и Жордао, а Брахим остана на пейката. Кошмара си партнира с Питас в атака, предаде Спортал.

Наставникът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов отново предпочете Маринов пред Шейтанов под рамката на вратата. Като изненада може да се смята отсъствието в титулярния състав на Собреро.

Непосредствено преди началото на срещата ЦСКА публикува на таблото видео с легендарния треньор Аспарух Никодимов, който преди няколко дни навърши 80 години, а публиката стана на крака и го аплодира.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com