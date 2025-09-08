Керкез със смел ход за ЦСКА

Последното до момента ново попълнение на ЦСКА Анжело Мартино ще дебютира като титуляр в Първа лига, научи „Тема Спорт“. Треньорът Душан Керкез гласи аржентинския ляв бек сред стартовите 11 за домакинството на Септември, което ще се проведе в събота от 20:15 часа.

27-годишният бранител вече носи червената фланелка в петъчната контрола със сръбския Радник Сурдулица. Той записа 34 минути като резерва и показа, че се намира в отлична игрова форма. От началото на юли Мартино е взел участие в 7 двубоя, а за последно беше на терена в официален мач на 23 август при загубата на Нюелс Олд Бойс с 0:1 като гост на Росарио.

Аржентинецът ще започне на мястото на Сейни Санянг, който в момента има ангажименти с националния отбор на Гамбия. Очаква се сред титулярите да попадне и Кевин Додай. Албанецът лекуваше контузия в глезена в последния месец, но вече е напълно възстановен и се завърна със силно представяне в контролата с Радник. Той имаше основна роля и за двете попадения във вратата на сърбите, които заемат последно място във временното класиране на местния шампионат.

В същото време треньорът Душан Керкез умува дали да се върне към формация с четирима в защита, за сметка на 3-4-3, която използва в мачовете с ЦСКА 1948 (0:1) и Славия (2:2). Футболистите не успяха да се нагодят към изискванията на треньора и поне в тези срещи експериментът с промяната на тактическата постройка се оказа неуспешен. Най-сериозните проблеми идваха по двата фланга на защитата, където централните бранители и халфбековетенямаха никакъв синхрон.

