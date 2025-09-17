Керкез с важно решение за ЦСКА

Треньорът на ЦСКА Душан Керкез ще направи между две и четири промени в титулярния състав за утрешния мач с Арда. Както е известно, отложеното гостуване от петия кръг ще се проведе от 17:30 часа в Стара Загора заради ремонтни дейности на стадиона в Кърджали.

С големи шансове да попаднат в стартовия състав са Петко Панайотов, Джеймс Ето’о и Йоанис Питас. Именно младежкият национал е основната причина Керкез все още да е начело на ЦСКА, след като с брилянтен гол от фаул донесе победата над Септември в добавеното време.

Той вече веднъж беше титуляр от началото на сезона – при загубата с 0:1 от Локо Пд на „Лаута“, когато изигра пълни 90 минути и на няколко пъти излезе на стрелкови позиции през първата част, като дори уцели греда. Джеймс Ето’о се завръща в групата след изтърпяно наказание и почти сигурно ще попадне сред стартовите 11.

Питас пък изненадващо остана на пейката срещу Септември, а предполагаема причина за това бе, че изигра два мача за Кипър в международната пауза. Според запознати нападателят не е останал доволен от решението на треньора. Той даде асистенция за третия гол в събота, дело на Мохамед Брахими. „Кандидати“ да седнат на пейката са Скаршем, Сегер и Додай, пише "Тема Спорт".

Една от големите въпросителни преди двубоя със Септември беше дали Керкез ще се върне към системата с четирима защитници, или ще продължи да залага на 3-4-3. Той избра втората опция, като най-вероятно ще използва тази формация до края на есенния полусезон. Това е продиктувано основно от липсата на дълбочина по крилата, където разполага само с Додай, Брахими и Тасев.

