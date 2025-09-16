Знакова фигура се завърна на работа в ЦСКА

Бившият капитан на ЦСКА Валентин Илиев се завърна на работа в клуба.

Ексбранителят, вкарал гола при победата с 1:0 на „Анфийлд“ срещу Ливърпул през 2005 г., застава начело на дубъла. „Тема Спорт“ Ви информира в аванс, че Илиев бе фаворит да замени Владимир Манчев, който приключи с тима след 1:1 срещу Хебър в Пазарджик.

„Валентин Илиев е новият старши-треньор на втория отбор на ЦСКА. Днес специалистът подписа договор с армейците и ще дебютира официално на поста в предстоящия двубой от Втора професионална лига срещу Етър на 23 септември. В щаба на Илиев влизат помощник-треньорът Любен Любенов и анализаторът Павел Тошков, треньор на вратарите ще продължи да бъде Ивайло Иванов, а за кондиционната подготовка ще отговаря Костадин Джоргов.

Валентин Илиев е част от знаменита армейска фамилия. Той е син на бившия футболист и треньор на ЦСКА Илия Вълов, а неговият наследник – Теодор Иванов, в момента е част от първия отбор на нашия клуб.

Илиев е роден на 11 юли 1980 г. Започва професионалната си кариера като централен защитник, като през есента на 2004 г. е привлечен в ЦСКА и бързо печели сърцата на армейската публика.

Най-паметният му момент идва на 25 август 2005 г., когато вкарва победния гол срещу Ливърпул на „Анфийлд“. Двукратен шампион на България (2004/05, 2007/08), носител на Купата на България (2005/06) и Суперкупата на България (2006). За ЦСКА има 149 мача и 14 гола, а за националния отбор на България изиграва над 30 двубоя.

ЦСКА желае на Валентин Илиев и щаба му много успехи в любимия отбор!“, пишат от армейския клуб.

