Халанд разби рекорди на Меси в Шампионска лига

Нападателят на Манчестър Сити, Ерлинг Халанд, записа името си в историята на Шампионска лига с два нови рекорда! Това се случи вчера по време на двубоя от втория кръг на турнира срещу ПСЖ.

Въпреки че тимът му претърпя поражение с 2:4, норвежкият голмайстор блесна с две попадения, които му донесоха исторически постижения.

С двата си гола във вратата на парижани Халанд се превърна в най-бързия играч в историята на надпреварата, достигнал границата от 60 попадения. За да постигне това, му бяха необходими едва 60 мача, което е безпрецедентно темпо.

Предишният рекорд принадлежеше на легендата Лионел Меси, който отбеляза своите първи 60 гола в турнира след изиграни 80 двубоя.

Освен рекорда за бързина, норвежката звезда постави и друго върхово постижение. Той стана най-младият футболист, достигал кота от 60 гола в Шампионската лига. Халанд записа постижението си на възраст 26 години и 85 дни.

Интересен факт е, че по този показател той изпреварва същия рекордьор - Лионел Меси. Още по-интересното е обаче, че го изпреварва само с един ден, което прави надпреварата между двамата още по-интригуваща, пише "Топ спорт".