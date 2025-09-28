Ето колко взима отбора ни за колосалния успех

Мъжкият национален отбор по волейбол на България спечели 500 000 долара за второто си място на световното първенство във Филипините.

Тази сума е отредена според регламента на Международната федерация

Волейболните ни национали се разминаха със световната титла. "Лъвовете" дадоха всичко от себе си срещу изключително класния тим на Италия на финала в Манила (Филипините), но отстъпиха с 1:3 гейма (21:25, 17:25, 25:17, 10:25).

Италианците защитиха световната си титла, като вече имат 5 след триумфите още през 1990, 1994, 1998 и 2022 г.

Сега те прибират рекордната сума от 1 000 000 долара.

Полша завърши с бронзовите отличия на световното, след като надигра Чехия. За третото място „Дружина полска“ прибира 250 000 долара.

Отделно ще има премии и за играчите, които попаднат в идеалния отбор, както и за най-полезния състезател на турнира.

Със сигурност това е Александър Николов, който стана номер 1 на Мондиала.

Той ще получи 100 000 долара, а най-добрите играчи на своите постове ще приберат премия от по 50 000 долара.

