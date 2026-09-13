Левски ще играе за невиждана премия у нас
При успех над АЕК и влизане в групите
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При успех над АЕК и влизане в групите
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250 000 лв обещани на "смърфовете" ако бият ЦСКА-София на финала в сряда
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Сумата ще бъде изплатена и на членовете на комисията за провеждане на държавните зрелостни изпити
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