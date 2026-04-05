Драма в Мадрид! Барселона нокаутира Атлетико в края на мача

Барселона победи като гост Атлетико Мадрид с 2:1 в дербито от 30-ия кръг на испанското първенство и направи огромна крачка към титлата в Ла Лига. Успехът идва в ключов момент, след като Реал Мадрид загуби от Майорка с 1:2 и изостана в битката за върха. Каталунците вече имат седем точки аванс и контролират ситуацията в шампионата.

Мачът беше част от серията сблъсъци между двата отбора, които ще се срещнат общо пет пъти за по-малко от два месеца, включително и в четвъртфиналите на Шампионската лига. Само преди седмици Атлетико елиминира Барселона от Купата на краля с общ резултат 4:3, но този път ролите се размениха.

„Щастливи сме от победата. Не бяхме забравили последния мач за Купата тук... искахме да спечелим и да вземем трите точки, които бяха много важни“, заяви Дани Олмо.

Атлетико откри резултата чрез Джулиано Симеоне в 39-ата минута, но Барселона реагира светкавично и изравни чрез Маркъс Рашфорд само три минути по-късно. Домакините останаха с човек по-малко още преди почивката, след като Нико Гонсалес беше изгонен за втори жълт картон.

Развръзката дойде в 87-ата минута при почти случаен момент. Жоао Кансело премина през защитата и стреля, вратарят Хуан Мусо изби, но топката се удари в рамото на Роберт Левандовски и влезе в мрежата за победното 2:1.

Барселона продължава силната си серия, като има осем победи в последните девет мача във всички турнири. Тимът вече е отбелязал 301 гола в 107 мача под ръководството на Ханзи Флик, което подчертава офанзивната мощ на отбора.

Атлетико, от своя страна, записва трета поредна загуба и остава на четвърто място, на 19 точки зад лидера. „Изиграхме добър мач. Сега трябва да се съсредоточим върху Шампионската лига“, коментира треньорът Диего Симеоне.

Решение на съдията за червен картон на Жерар Мартин през второто полувреме беше отменено след намеса на ВАР, което допълнително засили напрежението в срещата.

Срещи от 30-ия кръг на футболното първенство на Испания:

Реал Сосиедад-Леванте 2:0

Майорка-Реал Мадрид 2:1

Бетис-Еспаньол 0:0

Атлетико Мадрид-Барселона 1:2

В неделя:

Хетафе-Атлетик Билбао

Валенсия-Селта Виго

Овиедо-Севиля

Алавес-Осасуна

От петък:

Райо Валекано-Елче 1:0

В понеделник:

Жирона-Виляреал

Барселона води в класирането със 76 точки, пред Реал Мадрид със 69, Виляреал със 58, Атлетико Мадрид със 57, Бетис със 45, Селта Виго със 41 и други.

