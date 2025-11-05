Драма в Баку! Мачът между Карабах и Челси с изненадващ финал

Сблъсъкът на стадион „Тофик Бахрамов“ предложи истинско зрелище и обрати, завършвайки при резултат 2:2 между Карабах и Челси - двубой от четвъртия кръг на същинската фаза на Шампионска лига..

В 11-ата минута Андре Сантос стреля опасно от дистанция, но топката премина покрай страничната греда. Малко по-късно Дуран падна в наказателното поле на гостите, но съдията не отсъди дузпа.

В 16-ата минута Естевао откри резултата след бърза контраатака – младият бразилец финтира защитник и с прецизен удар в близкия ъгъл изненада вратаря Кохалски – 0:1.

Домакините изравниха в 29-ата минута – Дуран стреля мощно, топката се отби в гредата, а при добавката Леонардо Андраде вкара за 1:1.

Само осем минути по-късно последва пълен обрат – Марко Янкович беше точен от дузпа, отсъдена за игра с ръка на Хато, и направи резултата 2:1 в полза на домакините.

След почивката мениджърът на Челси Енцо Мареска направи тройна смяна, която се оказа решаваща. В 53-ата минута резервата Алехандро Гарначо проби по левия фланг и с диагонален удар възстанови равенството – 2:2.

Малко след това другата резерва, Енцо Фернандес, можеше да донесе пълен обрат, но Кохалски отрази удара му с една ръка.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com