Допълнение ще подрепи Левски на Герена

Треньорът на Левски Хулио Веласкес обяви групата за днешното домакинство на Спартак Варна. Двубоят на стадион „Георги Аспарухов“ е от 19:00 часа. Сред избраниците на испанския наставник попадна Георги Костадинов, който пропусна двубоя със Сабах в четвъртък. Аут за мача със соколите са контузените Мустафа Сангаре и Карл Фабиен.

Ето и цялата група на сините: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Вендерсон Цунами, Карлос Охене, Гашпер Търдин, Патрик Мислович, Георги Костадинов, Асен Митков, Рилдо Фильо, Мазир Сула, Марин Петков, Фабио Лима, Евертон Бала, Радослав Кирилов, Борислав Рупанов

