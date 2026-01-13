Димитър Кузманов стартира уверено в Глазгоу

Българският тенисист Димитър Кузманов се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите Чалънджър 50 в Глазгоу с награден фонд 56 700 евро. Поставеният под номер 4 в основната схема българин не срещна сериозни затруднения срещу участващия с „уайлд кард“ представител на домакините Пол Джъб и стигна до победа със 6:2, 6:3 за 67 минути игра.

32-годишният Кузманов наложи пълен контрол още в самото начало на двубоя, като реализира пробив в първия гейм и даде ясен знак, че няма намерение да допуска изненади. След още един брейк той затвори първия сет при 6:2, без да остави възможност на съперника си да влезе в ритъм. Във втората част българинът отново диктуваше темпото, стигна до пробив за 3:2, а малко по-късно направи и втори, който се оказа решаващ за крайното 6:3 и спокойния му успех.

С този резултат Кузманов си осигури четири точки за световната ранглиста, в която заема 263-то място, и продължава участието си в турнира със самочувствие. В двубой от втория кръг българският тенисист ще се изправи срещу друг представител на домакините – Лиъм Броуди, което обещава нов сериозен тест за формата му на шотландска земя.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com