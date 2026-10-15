ЦСКА разтрепери Монако, но изпусна победата

ЦСКА показа характер, смелост и желание за победа срещу лидера във френското първенство Монако, но отстъпи с 1:2 на Националния стадион „Васил Левски“ в първия си мач от основната фаза на Лигата на конференциите.

„Червените“ изиграха силен двубой, пресираха високо и не се отказаха дори след като изостанаха с два гола. Класата и ефективността на френския тим обаче се оказаха решаващи.

Германският младежки национал Парис Брунер откри резултата още в 3-тата минута, а бившият нападател на Барселона Ансу Фати удвои малко преди почивката. Резервата Жоел Цварц върна ЦСКА в мача в 76-ата минута, но до изравняване не се стигна, съобщава БТА.

Любопитното е, че българският тим започна срещата без нито един роден футболист сред титулярите. Националите Теодор Иванов и Петко Панайотов останаха на резервната скамейка.

От своя страна Монако даде шанс на няколко играчи, които по-рядко попадат сред титулярите във френската Лига 1.

Студен душ още в третата минута

ЦСКА започна изключително смело. Още с първите си действия футболистите на домакините наложиха висока преса, затрудниха изнасянето на топката от гостите и спечелиха пряк свободен удар отдясно, изпълнен от Стефано Сенси.

Монако обаче показа колко опасен може да бъде при бърз преход в атака.

Още при първата си контраатака французите се оказаха с числено предимство. Едан Диоп изведе Станис Идумбо, чийто удар бе блокиран с шпагат от Диниш Алмейда. Топката обаче попадна у Парис Брунер и младият германец я изпрати зад Фьодор Лапоухов – 0:1.

Ранното попадение не пречупи домакините.

В 10-ата минута ЦСКА отне топката и организира опасна атака, завършила с удар на Йоанис Питас. Топката рикошира в защитник и излезе в корнер.

Малко по-късно Стефано Сенси опита ефектен удар от въздуха, но стреля високо над напречната греда.

В 18-ата минута Брунер отново създаде проблеми на отбраната. Нападателят бе изведен зад защитата, догони топката близо до тъчлинията, финтира Алмейда и отправи опасен удар, който премина покрай левия стълб на Лапоухов.

ЦСКА натискаше, Монако вкарваше

В 23-тата минута Сенси центрира от корнер, а Леандро Годой засече с глава, но не успя да насочи топката достатъчно добре и тя премина над вратата.

До средата на първото полувреме „червените“ вече бяха изпълнили четири ъглови удара срещу нито един за гостите. Това беше показателно за настойчивостта на домакините.

Бруно Жордао също опита късмета си с удар, който не премина далеч от целта.

В 35-ата минута защитникът Факундо Родригес се подхлъзна в опасна зона и топката стигна до Брунер. Германецът обаче не очакваше подаръка и не успя да се възползва.

Седем минути по-късно Монако нанесе втория си тежък удар.

Садибу Сане отне топката от Стефано Сенси в центъра и гостите организираха светкавична контраатака. Парис Брунер подаде към Ансу Фати, а бившият футболист на Барселона с прецизен удар с левия крак направи резултата 0:2.

Ситуацията бе разгледана със системата ВАР за евентуално нарушение срещу Сенси. Съдиите обаче не откриха основания да отменят попадението и голът остана.

Така ЦСКА се прибра на почивката с два гола пасив, въпреки че беше демонстрирал желание и инициативност в големи периоди от първата част.

„Червените“ не се предадоха

Второто полувреме започна с нов натиск на домакините.

Бруно Жордао опита далечен изстрел, а Леандро Годой отклони с глава центриране на Анхело Мартино.

В 50-ата минута Годой отправи още един удар от границата на наказателното поле, но топката премина над вратата.

Пет минути по-късно вратарят на Монако Лукаш Храдецки изпусна топката след изстрел на Питас. Леандро Годой се устреми към нея, но финландският страж успя да реагира и изчисти с крак в последния момент.

В 61-вата минута ЦСКА поиска дузпа за нарушение срещу Стефано Сенси. Португалският рефер Жоао Гонсалвеш обаче прецени, че няма основание да посочи бялата точка.

Малко след това Анхело Мартино стреля от дистанция, но право в ръцете на Храдецки.

Лапоухов спаси, гредата помогна

Докато ЦСКА опитваше да се върне в мача, Монако продължаваше да създава опасности при контраатаки.

В 68-ата минута Едан Диоп се озова сам срещу Фьодор Лапоухов. Вратарят на „червените“ излезе навреме, скъси ъгъла и блокира с тяло техничния изстрел на съперника.

Малко по-късно българският тим имаше и късмет, след като удар на швейцарския национал Денис Закария срещна левия стълб.

Това бяха минути, в които резултатът можеше да стане още по-тежък за домакините.

Вместо това ЦСКА намери сили да върне интригата.

Жоел Цварц взриви трибуните

В 76-ата минута усилията на „червените“ най-сетне бяха възнаградени.

Стефано Сенси изпълни корнер, а появилият се като резерва Жоел Цварц бе оставен непокрит в наказателното поле.

Нападателят се извиси и с мощен удар с глава прати топката първо в земята, а след това в десния ъгъл на вратата на Лукаш Храдецки – 1:2.

Голът върна надеждата на домакините, а последните минути преминаха в търсене на изравнително попадение.

В края Монако също имаше своя шанс, но Лапоухов изпревари резервата Матис Аблин.

В добавеното време напрежението достигна връхната си точка. При последния корнер за ЦСКА дори вратарят Лапоухов се включи в наказателното поле на съперника.

До опасен удар обаче не се стигна.

В последните секунди Анхело Мартино падна в наказателното поле, но съдията не отсъди дузпа, а посочи корнер.

Така последният съдийски сигнал сложи край на надеждите за равенство.

Достойна игра, но без точки

ЦСКА остана без точки на старта на европейското си участие, но демонстрира, че може да се противопоставя на сериозни съперници.

„Червените“ не се затвориха в защита срещу лидера в Лига 1, а потърсиха инициативата и създадоха достатъчно положения, за да направят мача оспорван.

Разликата дойде най-вече от ефективността. Монако се възползва от две бързи атаки през първото полувреме, докато ЦСКА трябваше да чака до 76-ата минута, за да материализира усилията си.

След седмица българският тим ще има възможност да потърси първите си точки при гостуването си на датския Нордселанд във втория кръг на Лигата на конференциите.