ЦСКА разби корейци в голово шоу

ЦСКА постигна първа победа по време на зимната си подготовка, след като разби с 5:2 корейския Гангуон в последна контрола на турска земя.

"Червените" се развихриха в атака и головете за убедителния успех нанизаха Кевин Додай в 12-ата минута, Мохамед Брахими (54'), Леандро Годой (57'), Бруно Жордао (70') и отново Брахими (71').

Пробойните в защита обаче отново се обадиха и позволиха на корейците да вкарат две попадения, с които поведоха с 2:1. Те бяха дело на Хойонг (37') и Юнгджун (39'), пише gol.bg.

Следващата контрола на ЦСКА е на 31 януари срещу лидера във Втора лига Дунав Русе. Мачът ще се играе на стадион "Васил Левски".

Преди двубоя с "драконите" ще се състои официалното представянето на отбора за пролетта и новите попълнения, които засега са шестима – Алехандро Пиедраита, Лео Перейра, Макс Ебонг, Исак Соле, Андрей Йорданов и Димитър Евтимов.

После за ЦСКА започват официалните срещи. Първата е домакинството на Арда Кърджали на 6 февруари, петък, от 17:45 часа.

