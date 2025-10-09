ЦСКА може да осъществи милионен трансфер

ЦСКА прави трагичен сезон, но може да осъществи милионен трансфер. Става въпрос за Йоанис Питас, който е желан силно от Легия Варшава.

Поляците следят изкъсо Питас, твърди „Мач Телеграф“. Любопитното е, че отборът в момента се води от бившия наставник на "армейците" – Едуард Йорданеску.

През януари именно ЦСКА изпревари Легия за подписа на кипърския национал. Сега обаче поляците са решени да поправят „грешката“ си, след като сезонът им не върви по план – тимът се намира чак на седмото място в първенството и ръководството търси свежа кръв за атаката.

Питас в момента е титуляр при Христо Янев, но се подвизава на нетипичната за него позиция – ляво крило. Това влияе негативно на ефективността му и той няма нищо общо с голмайстора, който вкара решаващи попадения през пролетта. Центърът на атаката вече е окупиран от новото скъпо попълнение Леандро Годой, което донякъде изтласка кипъреца встрани.

От ЦСКА едва ли биха се разделили лесно с Питас, но въпросът е дали самият футболист е доволен от ролята си в отбора. Ако не е – Йорданеску и Легия ще са готови да го примамят с основно място и сериозен проект.

