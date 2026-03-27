Бомба! Сираков продава Левски?

Левски е все по-близо до сериозна промяна на върха в управлението, след като мажоритарният собственик Наско Сираков води напреднали преговори с чуждестранен инвеститор за продажбата на акциите си.

Според информацията, разговорите между двете страни вече са преминали в конкретна фаза, като в момента се подготвя финализирането на сделката. Очакванията са тя да бъде приключена в близките седмици, което означава, че още в края на май „сините“ може да имат нов собственик.

Сираков, който получи близо 86% от акциите през 2020 година в момент на тежка финансова криза, е поставил ясни условия към потенциалните инвеститори. Основният му приоритет е клубът да продължи да се развива устойчиво и да запази своята идентичност.

Сред изискванията към бъдещия собственик са гаранции, че Левски няма да се превърне в част от „сателитен“ модел, както и спазване на правилата на УЕФА относно мултиклубната собственост и финансовия феърплей. Освен това се търси дългосрочен план за инвестиции в спортно-техническото развитие и инфраструктурата.

Финансовото състояние на клуба в момента е значително подобрено в сравнение с предходните години. Основната част от задълженията към НАП е погасена, а плащанията към общината вървят регулярно. Допълнителен плюс са приходите от евротурнирите, които надхвърлят 5 милиона лева.





