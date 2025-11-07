Българският химн огласи Абу Даби – Андрей Крайтор отново шампион

Андрей Крайтор отново превърна българския флаг в символ на сила и вдъхновение. В Абу Даби двукратният световен и европейски шампион спечели златния медал в дисциплината кану-каяк падълборд, като изкачи България на най-високото стъпало на почетната стълбица. За пореден път прозвуча химнът ни – този път под палещото слънце на Обединените арабски емирства.

Триумф с национално послание

„Да чуя българския химн в Абу Даби беше момент, който няма да забравя. Това не е просто победа за мен, а е победа за България“, каза Крайтор след финала. Победата му не е само поредното злато в богатата му колекция, а доказателство, че спортът може да носи национална гордост отвъд географските граници.

Участието му стана възможно благодарение на Sports Camps Group – официален партньор на международната федерация, който спонсорира изцяло подготовката му. Подкрепата им се превърна в пример как частната инициатива може да издигне спорта и да обедини обществото около успеха.

Българин по дух, шампион по рождение

Макар кариерата му да започва в Русия, където също става двукратен световен и двукратен европейски шампион, Андрей Крайтор избира да се състезава под българското знаме – на страната, в която са корените му. Неговата баба е родена в България, а самият той казва, че винаги е носил тази принадлежност в сърцето си.

Сега, когато публиката по света го аплодира като представител на България, пътят му придобива още по-дълбок смисъл. Той не просто печели титли – той връща вярата, че и в индивидуалните спортове България може да бъде сила. И когато над арената в Абу Даби зазвучи химнът ни, стана ясно: това не беше само спортна победа, а миг, в който една нация си припомни колко високо може да се издигне духът й.

