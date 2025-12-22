Легенда на Манчестър Юн отново разнебити отбора

Бившият футболист на Манчестър Юнайтед Рой Кийн остро разкритикува играта на отбора при загубата с 1:2 от Астън Вила в 17-ия кръг на Висшата лига.

"Трябва да си запретнем ръкавите. Много играчи, като Диого Дало, просто не дават достатъчно. Без топката Манчестър Юнайтед са един от най-слабите отбори в лигата. С топката могат да са добри, но за да станеш топ футболист, трябва да работиш и без нея.

Пропускат възможности, поемат твърде много рискове и аз съм доволен, че понякога са наказвани за това. Харесва ми, когато отбори, които разочароват феновете, биват наказвани", коментира Кийн пред Sky Sports.

След 17 мача Манчестър Юнайтед има 26 точки и заема седмото място, докато Астън Вила е трети с 36 точки.

