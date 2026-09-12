Над 13 хиляди за спорт за децата в свободното време в Кърджалийско

Кърджали. Над 13 000 лв. ще бъдат вложени за спорт на децата в свободното време в Кърджалийско. Спортните клубове „Арда бокс" и по кану каяк „Арда" К...