Българският химн огласи Абу Даби – Андрей Крайтор отново шампион
Злато за България в падълборда и силно послание от световния ас: „Победата е за родината ми.“
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Злато за България в падълборда и силно послание от световния ас: „Победата е за родината ми.“
Алиев е основател на компанията Sports Camps Group
Йоана Георгиева се класира
Талантът изостана под секунда от титлата на 500 м в Сегед
Станилия Стаменова спечели златния медал на 200 м едноместно кану на европейското първенство по кану-каяк в Рачице (Чех). Българката, която защити ти...
София. Министърът на младежта и спорта Красен Кралев прие в кабинета си президента на Европейската асоциация по кану-каяк (ЕCA) Алберт Уудс и генералн...
Кърджали. Над 13 000 лв. ще бъдат вложени за спорт на децата в свободното време в Кърджалийско. Спортните клубове „Арда бокс" и по кану каяк „Арда" К...
Москва. Родната спортистка Станилия Стаменова спечели сребърен медал от световното първенство по кану-каяк в Москва. 26-годишнaта софиянка завърши вто...