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Станилия пак №1 в Европа

Станилия пак №1 в Европа

Станилия Стаменова спечели златния медал на 200 м едноместно кану на европейското първенство по кану-каяк в Рачице (Чех). Българката, която защити ти...

03 май | 17:50
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