България записа най-странната си победа - 10:2

България постигна една от най-големите победи във футболнaта си история в може би най-екзотичната си контрола досега. Националите започнаха второто си участие в турнира FIFA Series с категоричен успех с 10:2 срещу Соломоновите острови в контрола, от която "лъвовете" надали биха могли да извлекат нещо чисто игрово.

Да, подобен успех би донесъл самочувствие, ще кажат някои, но в случая и това твърдение няма да е особено на място, просто защото съперникът на националите ни бе на ниво, подхождащо за международен мач под егидата на ФИФА, бил той и приятелски, написа corner.dir.bg.

Срещата се игра на 77-хилядни стадион "Гелора Бунг Карно" в Джакарта, а по трибуните имаше повече официални лица, отколкото зрители. И на моменти атмосферата, а и случващото се на терена, по-скоро изглеждаше като мач между приятели в квартала, отколкото на официална среща. Сега селекцията на Александър Димитров очаква да разбере следващия си съперник - домакините от Индонезия или Сейнт Китс и Невис, които играят малко по-късно днес.

Това е втората най-изразителна победа на страната ни след 10:0 срещу Гана през 1968 година.

