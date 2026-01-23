Алкарас гази в Мелбърн, Медведев оцеля след 4 часа

Водачът в схемата и в световната ранглиста Карлос Алкарас се класира за четвъртия кръг на Откритото първенство на Австралия по тенис, след като демонстрира класа и спокойствие в своя 100-тен мач от турнири от Големия шлем.

Алкарас без колебание и с настроение на корта

Испанецът не остави шансове на французина Корентен Муте и го победи с 6:2, 6:4, 6:1 за малко повече от два часа игра на „Род Лейвър Арина“. Алкарас беше изключително стабилен от основната линия и завърши двубоя с 30 печеливши удара, контролирайки ритъма от първия до последния гейм. След срещата той призна, че мачовете срещу Муте винаги крият неизвестни, но подчерта, че се е забавлявал и е усетил добра енергия на корта.

Шоуто на Муте и перфектният баланс на фаворита

Въпреки категоричния резултат, Корентен Муте не загуби чувството си за хумор. Французинът танцува зад основната линия, след като прехвърли Алкарас при 0:4 в третия сет, а по-късно се поклони театрално на публиката след спечелен сервис гейм. Това бе първи сблъсък между двамата, но завърши с 14-а поредна победа на Алкарас срещу левичари, статистика, която още веднъж подчертава адаптивността на испанеца.

Следващото препятствие и битката за четвъртфинал

В следващия кръг Алкарас ще се изправи срещу американеца Томи Пол в битка за място на четвъртфиналите. Поставеният под номер 19 Пол стигна дотук след убедителна победа над Алехандро Давидович-Фокина с 6:1, 6:1 и отказване на испанеца.

Медведев оцеля след петсетов трилър

Номер 11 в схемата Даниил Медведев направи впечатляващ обрат срещу Фабиан Марожан, след като загуби първите два сета, но в крайна сметка спечели с 6:7(5), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3 в мач, продължил 3 часа и 43 минути. Руснакът изглеждаше на крачка от ново ранно отпадане, но показа характер, физическа устойчивост и психологическа зрялост, за да обърне развоя.

Реваншът, който чака Медведев

Победата осигури на Медведев нов сблъсък с американеца Лърнър Тиен, който го елиминира във втория кръг миналата година. Тиен стигна до четвъртия кръг след успех над Нуно Боржеш със 7:6(9), 6:4, 6:2. Руснакът призна, че в ключов момент е решил просто да се бори до край, без да мисли за резултата, стратегия, която този път се оказа печеливша.

