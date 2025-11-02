Сериозна драма с международен влак. Заседнаха в България

Стотици турци, качили се на международен влак, пътуващ за Филах (Австрия), са блокирани в България повече от два дни.

Влакът Optima Express, превозващ 140 автомобила и пътници от чужденци, е блокиран поради спиране на работата от сърбите, протестиращи срещу железопътната катастрофа, станала в Сърбия на 1 ноември миналата година.

Близо 500 турски пътници са задържани принудително в района на Централна гара-Пловдив. Служителите на Optima Tur не са могли да дадат изявление по въпроса и са посочили, че чакането ще продължи.

Към момента не е известно кога влакът ще потегли. От властите е поискано съдействие за разрешаване на ситуацията. За обезпечаване нуждите на вагоните от електричество към тях е прикачен електровоз.

