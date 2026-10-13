Празник на тиквата ще очаква жителите и гостите на село Дълбоки тази събота

Празникът на тиквата ще се проведе за седми път в старозагорското село Дълбоки. Домакините канят жители и гости на селото да се присъединят към празника на 17 октомври 2026 г. от 10.00 ч.

Организатори са местното кметство и Нaродно читалище „Развитие – 1878“ с подкрепата на Община Стара Загора.

Предвидени са песни, танци и забавни игри, детска работилница, също така кулинарни конкурси и майсторене на вкусотии от тиква. И тази година гостите ще могат да опитат от любимия десерт от тиква - рачел.

Гостите на събитието ще имат възможността да разширят познанията си за отглеждане и съхранение на различни видове тиква и да се запознаят с нейните хранителни и лечебни свойства.

Една от целите на организаторите е провокиране на интерес към отглеждане на оранжевия плод и производство на различни сортове и ползването им в храненето.

Участието в конкурса е без възрастови ограничения и е безплатно. В него могат да се включат фолклорни състави и индивидуални изпълнители.

Всички ентусиасти ще могат да премерят сили в конкурс за най-голяма тиква, конкурс за „Най-красива текстилна тиква“, кулинарен конкурс „Тиквени изкушения“.

Статут на Седмото издание на Празника на тиквата

Всички участници ще получат грамоти, а журито ще отличи най-добре представилите се в обявените конкурси.