Общините Царево и Приморско предприемат превантивни мерки заради очакваното влошаване на метеорологичната обстановка по Южното Черноморие. В Царево вече е задействана системата за ранно предупреждение BG-ALERT.

Във видеообръщение към жителите на общината кметът на Приморско Иван Гайков съобщи, че вече се наблюдава леко покачване на морското вълнение. Обстановката се следи на терен както по крайбрежието, така и в останалите райони на общината. По думите на Гайков на този етап няма необходимост от задействане на системата BG-ALERT, но при усложняване на обстановката тя ще бъде активирана. Кметът увери, че гражданите ще бъдат своевременно информирани за развитието на ситуацията.

Междувременно от Община Царево призоваха жителите и гостите да избягват крайбрежните зони и алеи, престоя на открито и в близост до дървета. Към момента обстановката на територията на общината е нормална, но прогнозите сочат усилване на вятъра и морското вълнение през нощта срещу неделя. Предупреждението на местната администрация обхваща и вътрешността на общината. Възможни са заледявания по общинската пътна мрежа в района на странджанските села Българи, Кости, Бродилово и Фазаново, пише "Флагман".