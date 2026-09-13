Всичко за Празник На Тиквата

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Честваме Петковден

Честваме Петковден

София. Православните християни днес празнуват празника на преподобната Петка - Параскева Търновска, наричан още Петковден. Той се смята за завършек н...

14 октомври | 7:16
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