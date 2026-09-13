Честваме Петковден
София. Православните християни днес празнуват празника на преподобната Петка - Параскева Търновска, наричан още Петковден. Той се смята за завършек н...
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София. Православните християни днес празнуват празника на преподобната Петка - Параскева Търновска, наричан още Петковден. Той се смята за завършек н...
Благоевград. Традицията повелява жители на община Симитли в навечерието на църковния празник Св. Петка да се съберат в местността Черква край село Тро...
Велико Търново. Най-дългият тиквеник 249 метра приготвиха и изядоха в Севлиево за празника на тиквата. Сладкишът бе раздаден на жителите и гостите на...